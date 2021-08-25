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إزدادت حالة الترقب الممزوجة بفرحة الفوز بدرع الدوري العام لدي جماهير نادي الزمالك عقب تتويج فريقه بالبطولة التي غابت عن القلعة البيضاء ل ٦ سنوات متتالية، اذ ينتظر الالاف من مشجعي الزمالك حكم محكمة القضاء الإداري في طعن عودة مرتضي منصور لرئاسة النادي والذي اقامه لإلغاء قرار تجميد مجلس الادارة واستبعاده من رئاسة النادي، والمقرر اعلانه يوم الاحد المقبل ٢٩ من الشهر الحالي.

وتصدر المحكمة حكمها في الطعن الذي نظرته على مدار قرابة ١٠ اشهر بعدما اقامه مرتضي منصور واعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك في اواخر نوفمبر العام الماضي، وكان مقررا الحكم فيه بجلسة ١٥ اغسطس الجاري إلا ان المحكمة أرجات حكمها لاستمرار المداولة..

وخلال جلسات نظر الطعن ترافع مرتضي منصور وقدم العديد من المستندات التي قال انها تثبت بطلان قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك ليترقب الملايين حكم المحكمة الذي بقي على صدوره ٤ ايام فقط.

جدير بالذكر ان الطعن الذي اقامه مرتضي منصور طلب فيه إلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية، استنادا لوجود مخالفات مالية وإدارية شابت أعمال مجلس الإدارة.

وأحالت وزارة الشباب والرياضة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.

كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً.