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بعد تلقيه لقاح كورونا.. سعد الصغير يوجه الشكر لوكيل صحة الشرقية (صور)

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بعد تلقيه لقاح كورونا.. سعد الصغير يوجه الشكر لوكيل صحة الشرقية (صور) بعد تلقيه لقاح كورونا.. سعد الصغير يوجه الشكر لوكيل صحة الشرقية (صور)

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وجه المطرب سعد الصغير، الشكر للدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على حسن الاستقبال والمعاملة، وذلك بعد تلقيه لقاح المستجد كوفيد ١٩، بمركز تطعيم المواطنين والمسافرين للخارج بديوان مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، والذي تم بدء العمل به منذ ١٢ أيام، ويتم من خلاله استخراج الشهادات المعتمدة للحاصلين على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، للمواطنين الراغبين في استخراجها، وذلك مساء اليوم الثلاثاء، في جو من السعادة والبهجة.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وتطعيم المواطنين المسافرين للخارج بلقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيه للمصريين، و٢٥ دولارات لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت أنها بصدد الانتهاء من تطبيق الموبايل الإلكتروني (Egypt Health Passport) بنسختين للاندرويد والايفون ليكون بمثابة جواز سفر صحي الكتروني، يمكن استخدامه في المطارات، حيث يقوم المسافر بإدخال بياناته على التطبيق ويقوم التطبيق بالتعرف على شهادة التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة الخاصة بالمسافر، كما يتضمن خاصية إظهار موقف التطعيم من خلال ٣ ألوان «أحمر إذا كان الشخص غير حاصل على لقاح فيروس كورونا، أصفر إذا كان الشخص حصل على جرعة أولى من اللقاح، وأخضر إذا كان الشخص حاصل على جرعتين من اللقاح»، وبذلك يمكن استخدام تلك الخاصية في الأماكن المختلفة التي تتطلب التعرف على موقف الأشخاص من تلقي اللقاح.

وأضاف وكيل الوزارة أن مكاتب استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية، شملت «مكتب صحة ثان الزقازيق، ومركز طبي الحي العاشر، مستشفى منيا القمح، المركز الطبي بإدارة بلبيس، مستشفى القنايات، مستشفى ديرب نجم، وحدة الدميين بفاقوس، مستشفى الحسينية، بالإضافة إلى المركز الجديد بديوان المديرية».

المصرى اليوم

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