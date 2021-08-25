جامعة كوفنتري بالعاصمة الإدارية الجديدة تبدأ تطعيم طلابها بلقاح كورونا

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أعلن الدكتور محمود علام، رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر، ومقرها العاصمة الإدارية الجديدة، توفير تطعيم لقاح كورونا لجميع أفراد الجامعة المستضافة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بجامعات المعرفة الدولية، وذلك حرصا على صحة وسلامة طلاب وموظفي الجامعة خاصة مع بداية العام الدراسي 2021/2022.

‎وبدأت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، حملة لتطعيم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين اليوم الثلاثاء، وذلك بلقاح استرازينكا، المضاد لفيروس كورونا، والمعتمد من منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان وذلك من خلال الأطقم الطبية القائمة على عملية التطعيم، وفي إطار جهود الدولة للحد من انتشار العدوى بالفيروس وبإشراف من وزارة الصحة المصرية.

وقام وفد طبي بتطعيم عدد من الأساتذة والطلاب والموظفين، وذلك في ظل خطة الدولة لحماية كافة مواطنيها في ظل توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تلقي اللقاح، وحرص الدولة على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري.

‎وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمود علام، رئيس الجامعة المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية في مصر، إنه تيسيرًا على أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين بالجامعة، تقرر توفير لقاح فيروس «كورونا» المستجد، بصورة فورية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان،

وتوجه رئيس الجامعة بالشكر والتقدير لمسئولي وزارة الصحة والسكان على الدعم المقدم لتطعيم الطلاب والعاملين بالمؤسسة.

كما أشار، إلى أنه تم البدء بإعطاء الجرعة الأولى من لقاح استرازينكا، المضاد لفيروس كورونا، لأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، على أن يتم إعطاء الجرعة الثانية لاحقًا، مشددًا على أن الجامعة مستمرة في مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الطلاب.