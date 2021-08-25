حمادة أنور ينتقد الخطيب بسبب اجتماعه مع لاعبي الأهلي

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب اجتماعه مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في ارض الملعب عقب مباراة الجونة.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري للمرة ال13 في تاريخه على حساب الأهلي، بعد تغلبه على فريق الانتاج الحربي، بهدفين نظيفين. في الجولة ال33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حديث محمود الخطيب، مع لاعبي الأهلي كان يجب أن يكون داخل الغرف المغلقة وليس في الملعب وعلى الملأ».

وأضاف :«الدوري بطولك وراحت، ولكن الأمور أخذت أكبر من حجمها داخل الأهلي»، مضيفا :«لاعبو قدموا مجهودًا كبيرًا هذا الموسم ونجحوا في الفوز بالعديد من البطولات، فخسارة بطولة أمر وارد».