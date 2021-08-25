أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها -
الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة -
6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية -
"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة -
طلاب ثانوي يتفاجؤون برسالة من "قياس" باشتراط "الجرعتين" لدخول اختبار القدرات -
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية -
"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان) -
اكتشافات "هيئة التراث" تُعيد صياغة قطاع السياحة وتنمو بالاقتصاد الوطني -
بعد سقوطه أمام فيتنام .. أشعة الرنين المغناطيسي تحدد إصابة "عطيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

حمادة أنور ينتقد الخطيب بسبب اجتماعه مع لاعبي الأهلي

Print
حمادة أنور ينتقد الخطيب بسبب اجتماعه مع لاعبي الأهلي حمادة أنور ينتقد الخطيب بسبب اجتماعه مع لاعبي الأهلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بسبب اجتماعه مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في ارض الملعب عقب مباراة الجونة.

وتوج الزمالك ببطولة الدوري للمرة ال13 في تاريخه على حساب الأهلي، بعد تغلبه على فريق الانتاج الحربي، بهدفين نظيفين. في الجولة ال33 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«حديث محمود الخطيب، مع لاعبي الأهلي كان يجب أن يكون داخل الغرف المغلقة وليس في الملعب وعلى الملأ».

وأضاف :«الدوري بطولك وراحت، ولكن الأمور أخذت أكبر من حجمها داخل الأهلي»، مضيفا :«لاعبو قدموا مجهودًا كبيرًا هذا الموسم ونجحوا في الفوز بالعديد من البطولات، فخسارة بطولة أمر وارد».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي

لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي