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ايفون 13 .. مواصفات الهاتف الجديد المذهلة من أبل

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ايفون 13 .. مواصفات الهاتف الجديد المذهلة من أبل ايفون 13 .. مواصفات الهاتف الجديد المذهلة من أبل

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اقتربت شركة أبل من طرح ايفون 13 في الأسواق العربية والعالمية بعد فترة كبيرة من العمل على تصميمه وتزويده بإمكانيات تفوق الإصدار الأخير.

وقررت الشركة عدم طرح الإصدار الجديد بتقنية التعرف على البصمة والاكتفاء بخاصية بصمة الوجه وهو ما لم يتوقعه الكثيرين خاصة بعد تصريحات الخبير «مارك جورمان» الذي اكد خلالها على أن الشركة لديها تخطيط لإدخال خاصية Face ID داخل الشاشة.

من المفترض أن يتميز الإصدار الجديد لهاتف شركة أبل بمعالجة «apple a14» سداسية النواة بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية فائقة الدقة مع كاميرا أمامية 16+12 ميجا بكسل.

وسيكون مقاس شاشة ايفون 13 6.3 إنش وسيعمل باحدث إصدار وتدعيمه ببطارية عالية القدرة 4000 مللي أمبير، وستتنوع الذاكرة على حسب الرغبة بين 128- 256- 512 كما سيدعم الجيل الخامس.

قالت شركة أبل أن وزن هاتف ايفون 13 سيكون 228 جرام وتحدث عدد من الوسائل الإعلامية أنه سيتم طرحه في الأسواق بسعر 1099 دولار وسيختلف السعر من دولة لأخرى.

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ويتميز الهاتف بمقاومة تحت عمق يصل إلى 6 أمتار ولمدة تقترب من نصف ساعة حيث تتوفر مقاومة الماء والغبار بمعيار ip68.

ويبتم إصادر هاتف ايفون 13 بعدة ألوان (أسود رمادي بتتدرج- الجرافيت- الذهبي- الفضي- البرتقالي) وسيحتوي على سماعات ستريو ومدخل سماعات 3.5 ملي متر ولا يدعم تشغيل الراديو fm.

ومن المنتظر أن تعقد شركة أبل مؤتمرًا للحديث عن موصفات الهاتف الجديد وموعد نزوله الأسواق وسعره في الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت عدة تسريبات حول ايفون 13 إلى صدوره بشاشة لأول مرة بمعدل تحديث 120 هرتز لشاشات هاتفين فقط من الـ 4 هواتف الجديدة، وكشفت تلك التسريبات أن الهاتف سيكون بنفس حجم «آيفون 12»، بالأبعاد 146.7×71.5×7.4 ملليمتر مع وزن 162 جرامًا.

المصرى اليوم

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