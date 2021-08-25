كاتب: المرأة ليست سلعة ولا يجب اختيار الزوج لأنه غني فقط

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قال الكاتب الساخر إيهاب معوض، إن الخلع متواجد في الدين ولم يكن يطبق على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الزوجة ترد لزوجها المؤخر وكل شيء حصلت عليه في الزواج، إذا كانت ترغب في الطلاق.

وتابع «معوض»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن هناك قوانين تحكم العلاقة بين الرجل والمرأة، والاختيار يجب أن يكون مبني على الأخلاق والاحترام، وليس على المادة مثلما يفعل الكثيرين، معقبًا: «ما ينفعش اختار على أساس إن الرجل هيدفع كام، المرأة ليست سلعة».

ولفت إلى أن هناك راديكالية فكرية في المجتمع عن الزواج، معقبًا: «أنا عشان أقنع والدي بالزواج بدون مؤخرًا عانيت كتيرًا، وكان يرى إني عايز أبيع أخواتي».