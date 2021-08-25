كاتب ساخر: المؤخرة وقائمة المنقولات فكرة متخلفة

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قال الكاتب الساخر إيهاب معوض، إن الرجالة من سلالة والمرأة من سلالة أبسط، والمرأة الشعبية يجب أن تكون طوع للرجل، وهذا حديثه في كتاب قديم قبل أن يتزوج، ويكتب مؤخر كبير لزوجته، معقبًا ساخرًا: «دلوقتي كلامي اختلف عن المرأة، أنا متحيز للمرأة».

وتابع «معوض»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن أول كتاب قام بكتابته حمل اسم «برده هتزوج تاني»، لافتًا أن علاقته بزوجته طيبة للغاية وهي مثقفة وواعية، مشيرًا إلى أن زوجته ترى أن له عالم مختلف تمامًا، وليس بينهما مؤخرًا على الإطلاق مثلما قال على سبيل السخرية، معقبًا: «أنا أرى فكرة المؤخر متخلفة وما هي إلا عبث على الإطلاق».

وأضاف أنه ضد فكرة القائمة والمؤخر على الإطلاق، معقبًا: «يعني لو جالي واحد عايز يتزوج بنتي، اطلب منه يكتب مؤخر مليون جنيه، عشان لو زعلها أخد منها الفلوس دي».