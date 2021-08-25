أخبار عاجلة

"صندوق الاستثمارات" يعلن عن نية تأسيس منصة طوعية لتداول تأمينات الكربون بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا -
فيديو مروع.. جنود الحوثي يطلقون النار على مسنة ويقتلونها أمام أبنائها -
الوفد الأممي للمملكة يرأس الاجتماع الافتراضي للمجلس الاستشاري لمركز مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة -
6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ للرؤية -
"المعلمي" يلتقي مندوب الإمارات المناوب لدى الأمم المتحدة -
طلاب ثانوي يتفاجؤون برسالة من "قياس" باشتراط "الجرعتين" لدخول اختبار القدرات -
أسعار النفط تسجل ارتفاعاً بسبب الانخفاض الحاد في مخزونات الخام الأمريكية -
"شرطة مكة": القبض على مواطن نقل مخالفين لنظام أمن الحدود على طريق (جدة - جازان) -
اكتشافات "هيئة التراث" تُعيد صياغة قطاع السياحة وتنمو بالاقتصاد الوطني -
بعد سقوطه أمام فيتنام .. أشعة الرنين المغناطيسي تحدد إصابة "عطيف" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ميدو معلقًا على تتويج :«مبروك لمرتضى منصور»

Print
ميدو معلقًا على تتويج الزمالك :«مبروك لمرتضى منصور» ميدو معلقًا على تتويج :«مبروك لمرتضى منصور»

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

علق أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على تتويج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية :«مبروك لمرتضي منصور وأمير مرتضي اللذين قاما ببناء الفريق المتوج اليوم ببطولة الدوري».

وواصل: «لا يوجد ناد في العالم مر بالأزمات التي مر بها الزمالك عبر تاريخه، ورغم ذلك بقي صامدا وشامخا».

وأنهى: «جمهور الزمالك أكثر من يستحق التحية اليوم، هو الثابت الوحيد في تاريخ الزمالك، جملة (سنظل أوفياء) يتخذها البعض أحيانا للسخرية، لكنها هي الحقيقة، هي الدافع الرئيسي وراء عودة ونجاح الزمالك بعد أي أزمة أو تعثر».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

مدحت صالح وصلاح عبدالله عن فوز الزمالك بالدوري: يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك

لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي

لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي