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علق أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، على تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة الثالثة عشر في تاريخ النادي.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية :«مبروك لمرتضي منصور وأمير مرتضي اللذين قاما ببناء الفريق المتوج اليوم ببطولة الدوري».

وواصل: «لا يوجد ناد في العالم مر بالأزمات التي مر بها الزمالك عبر تاريخه، ورغم ذلك بقي صامدا وشامخا».

وأنهى: «جمهور الزمالك أكثر من يستحق التحية اليوم، هو الثابت الوحيد في تاريخ الزمالك، جملة (سنظل أوفياء) يتخذها البعض أحيانا للسخرية، لكنها هي الحقيقة، هي الدافع الرئيسي وراء عودة ونجاح الزمالك بعد أي أزمة أو تعثر».