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بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

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الزمالك بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه بطل الدوري المصري للمرة الثالثة عشر في تاريخه

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وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تشكيل الفريق لمباراة الإنتاج الحربي المقررة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب الدفاع الجوي ضمن مواجهات الجولة رقم ٣٣ من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع : محمد عبد الشافي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد، محمود علاء، حازم إمام، أحمد فتوح، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أيمن حفني ومروان حمدي.

المصرى اليوم

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