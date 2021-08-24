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رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة

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رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة رفع 93 حالة إشغال طريق في حملة جنوب الجيزة

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شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة في حي جنوب الجيزة بالتنسيق مع الأجهزة الامنية حملة مكبرة لضبط المخالفات ورفع الإشغالات لتحسين حالة المرور.

شملت الحملة ميدان الجيزة وسوق الثلاثاء وشوارع ( ربيع الجيزي، المجزر الآلي، جسر الكنيسة بالمنيب).

وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٣ حالة اشغال عبارة عن ( ١ مركبة توك توك، ٤٦ كرسى، ٢٤ قلب شيشة، ٢ حامل حديد، ١ ثلاجة، ٤ شباك، عربة خشب ٢ عجل، شمسية، ٤ حصيرة، ٣ طقطوقة، ميزان عادى، هيكل مفرمة هالك، استاند هالك، ٢ عربة تمر استالس، تروسيكل جيلاتى ٣ عجل هالك).

و تم مصادرة المضبوطات وايداعها مخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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