مجدي الهواري عن قرار فرض 100 ألف جنيه على التصوير بالقاهرة: محبط للغاية

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قال المخرج مجدي الهواري، إنه يجب على وزارة المالية النظر إلى أرباح الأعمال السينمائية، بعد الضرائب التي يتم سدادها من أجل تنمية الدولة، مضيفًا: «في السابق كنا ندفع دون أن نرى نتائج أما الآن فندفع لتحسين مستقبل أبنائنا».

وأضاف مجدي الهواري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن قرار محافظ القاهرة بتحديد 100 ألف جنيه رسوم التصوير بالقاهرة في اليوم، يعتبر محبطًا للغاية، وسوف يخلق مشكلتين: أولهما عزوف الفنانين عن التصوير في البيئة غير المناسبة، وثانيهما ارتفاع تكلفة التصوير في أماكن مثل مدينة الإنتاج الإعلامي، موضحًا أن مئات المشاهد يجري تصويرها والميزانية لا تسمح بذلك.

وتساءل المخرج مجدي الهواري: كيف تم اتخاذ هذا القرار في الوقت الذي يدعم فيه الرئيس الفن؟، موضحا أن تكلفة تصوير عمل سينمائي واحد قد تتجاوز الـ10 ملايين جنيه، وهو أمر لا تتحمله الأعمال الصغيرة، مشيرًا إلى أن القرار كان مفاجأة بالنسبة لصُناع السينما والدراما.

وتابع أن هناك مدينة إنتاج في المغرب تعطي الحرية لصُناع السينما بالتصوير مجانًا، من أجل الترويج لمعالمها، مشيرا إلى أن سداد تلك الرسوم مقابل التصوير في شوارع مصر، أمر مستحيل، ويجب التراجع عنه.