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الأهلي ضد الجونة .. أصحاب الزي الأبيض يتقدمون بهدف «نجيب»

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الأهلي ضد الجونة .. أصحاب الزي الأبيض يتقدمون بهدف «نجيب» الأهلي ضد الجونة .. أصحاب الزي الأبيض يتقدمون بهدف «نجيب»

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نجح فريق الجونة في التفوق على منافسه الأهلي بهدف دون رد خلال أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمعهمها ضمن الجولة 33 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وسيطر المارد الأحمر على الكرة في معظم أوقات الشوط وأضاع لاعبيه عدد من الفرص السهلة، فيما جاء هدف أصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من رأسية مميزة للمدافع محمد نجيب.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز على الجونة وعينه على لقاء والإنتاج الحربي حيث يأمل الأحمر في تعثر الفارس الأبيض لمواصلة المنافسة على حسم درع الدوري حتى الجولة الأخيرة.«نجيب»

ويحتل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 76 نقطة فيما يتواجد الأهلي عند المركز الثاني بعدما جمع 72 نقطة فيما يبحث الجونة على تحسين ترتيبه بعد تواجده في المركز الحادي عشر برصيد 37 نقطة.

المصرى اليوم

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