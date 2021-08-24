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أشرف زكي عن قرار رسوم التصوير في شوارع القاهرة: «مش هندفع حاجة»

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أشرف زكي عن قرار رسوم التصوير في شوارع القاهرة: «مش هندفع حاجة» أشرف زكي عن قرار رسوم التصوير في شوارع القاهرة: «مش هندفع حاجة»

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أبدى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية اندهاشه من قرار فرض رسوم 100 ألف جنيه من محافظة القاهرة لتصوير الأعمال الفنية في شوارع العاصمة، مؤكدا إنه من غير المعقول أن يدعم الرئيس أمس الفن والفنانين ونفاجئ اليوم بقرار فرض رسوم على تصوير الأعمال الفنية في شوارع القاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أناشد محافظ القاهرة بعدم ضرب صناعة السينما والدراما وإلغاء القرار أو تخفيض الرسوم لتكون مبالغ رمزية خاصة أن أحدا لن يلتزم بدفع رسوم كبيرة «مش هندفع حاجة»، وسيتم اللجوء لأمور أخرى تضر بالصناعة وشكل الشوارع المصرية.

وتابع أن فرض رسوم 100 ألف جنيه عن التصوير في اليوم بشوارع القاهرة ضرب لصناعة الفن والسينما والإعلانات والدراما مؤكدا أن دول أخرى تساعد على التصوير في شوارعها مثل لبنان والمغرب .

وأبدى زكي فخره وسعادته بمداخلة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الإعلامية عزة مصطفى أمس ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد مطالبا محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال بالعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بدعم الفن.

المصرى اليوم

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