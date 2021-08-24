أحمد أبو مسلم: وكلاء لاعبين في فرنسا تحدثوا معي بشأن ديانج

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد أحمد أبومسلم، نجم النادي الأهلي السابق، بمستوى المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال أحمد أبومسلم، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«ديانج، لاعب مميز للغاية، ولديه مهارات وسرعات كبيرة، ونجح في لفت انظار الأندية الأوروبية له».

وأضاف :«وكلاء لاعبين في فرنسا، تواصلوا معي شخصيا، ليستفسروا مني عن إمكانيات ديانج»، مضيفًا :«اللاعب المالي يستحق التواجد في التشكيل الأساسي للأهلي ومعه أي من الثنائي حمدي فتحي أو عمرو السولية».

يذكر أن نادي جالاتا سراي التركي، دخل في مفاوضات مع النادي الأهلي في الفترة الماضية، من أجل الحصول على خدمات ديانج، خلال الميركاتو الصيفي.