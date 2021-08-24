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أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر

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أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر أحمد موسى يطالب بتطوير طريق مطار القاهرة: لا يليق بمصر

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قال الإعلامي أحمد موسى إن الرئيس وجه باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتعزيز جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق في القاهرة الكبرى، مشيرًا إلى أن محور 26 يوليو كان يشهد كثافة مرورية كبيرة، وهذا ما جعل الرئيس يتدخل بنفسه لمعالجة الأمر.

وأضاف أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في ظل إنشاء توسعات في الطرق لـ50 عامًا مقبلة، ينبغي توسعة محور 26 يوليو، كي يستوعب الكثافة السكانية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى إلى أن توسعات الطرق تأتي لخدمة الأجيال القادمة، تحقيقًا لسيولة ويسر الحركة، وإعادة المظهر الحضاري للقاهرة الكبرى، لافتًا إلى أن ميدان التحرير أصبح مظهرًا حضاريًا يليق بمصر.

وأردف أحمد موسى أن طريق مطار القاهرة بحاجة أيضًا إلى تطوير لأنه لا يليق بمصر أبدًا، مضيفًا «حينما أذهب إلى دول أخرى أرى أن الاهتمام بطرق المطارات فوق العادة، لأنها واجهة الدولة».

المصرى اليوم

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