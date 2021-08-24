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بتكلفة 60 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق مصطفى كامل

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بتكلفة 60 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه.. محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع توسعة طريق مصطفى كامل

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تابع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، أعمال التوسعة وفتح حارة بطيئة جديدة بشارع مصطفى كامل بنطاق حي المنتزة أول وربطها بشارع السلام المؤدي إلى منطقة الفلكي وقرى عزبة محسن، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة قطاعات من طريق مصطفي كامل.

وقال «الشريف» أن المحافظة بصدد استكمال التطوير الكامل لطريق مصطفي كامل الرئيسي وفتح جميع المحاور عليه والتي تصل تكلفتها إلى ٦٠ مليون جنيه، موضحاً أنه سيتم رصف الشارع بالكامل مع خدمة بالصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات بالشارع أول بأول.

وأشار إلى أنه تم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة وتطوير قطاعات من شارع مصطفي كامل الرئيسي منذ ٥ شهور، والتي شملت أعمال الرصف والصرف الصحي، مؤكدا أنه تم الانتهاء منها جميعا في الوقت المحدد.

وكلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول، بإزالة جميع الإشغالات والتعديات على طول طريق مصطفي كامل، والمتابعة المستمرة لمنع تواجد أي إشغالات بالطريق. مشددا على الإزالة الفورية لأي أعمال مخالفة وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير التي تتم بالطريق.

كما وجه المحافظ فوراً بإزالة الأكشاك غير المرخصة ومن بينها كشك لبيع الكلاب بجوار مسجد.

جاء ذلك بحضور المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، والدكتورة مرفت أحمد رئيس وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الدائرة.

محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)
محافظ الاسكندرية يتفقد مشروع توسعة وتطوير طريق مصطفى كامل بتكلفة 60 مليون جنيه (صور)

المصرى اليوم

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