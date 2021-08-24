بعد قطع العلاقات بينهما.. أبو الغيط يدعو الجزائر والمغرب لضبط النفس

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أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، عن أسفه البالغ حيال ما آلت إليه العلاقات بين الجزائر والمغرب عقب إعلان الجزائر عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب؛ داعيًا البلدين إلى ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد.

وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن الجزائر والمغرب بلدان رئيسيان في منظومة العمل العربي المشترك، وإن الأمل لا يزال معقودًا على استعادة الحد الأدنى من العلاقات بما يحافظ على استقرارهما ومصالحهما واستقرار المنطقة.

قررت الجزائر، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال مؤتمر صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وأوضح لعمامرة أن «قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين»، واتهم لعمامرة المغرب بارتكاب «أعمال غير ودية وعدائية» ضد الجزائر.