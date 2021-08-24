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شاهد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

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شاهد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها شاهد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها
بينهم مقيمان ارتكبا جريمة نصب واحتيال بالترويج لاستثمارات وهمية

شاهد.. الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم بعد القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام، اليوم الثلاثاء، عبر مقطع عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.

وتفصيلاً، أظهر المقطع الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" عملية القبض على مقيمين من الجنسية السورية في القصيم، ارتكبا جرائم نصب واحتيال، تمثلت في جمع أموال عبر الترويج لاستثمارات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدام حسابات ضحاياهما في الإيداع وتحويلها إلى خارج المملكة، حيث ضُبط بحوزتهما على مبلغ (286.000) ألف ريال.

وتضمن مقطع الفيديو القبض على مواطن في الرياض قام بإطلاق النار في مناسبة في منزله، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأشار إلى القبض على (4) أشخاص من الجنسية البنجلاديشية، وآخر من الجنسية السورية في الرياض، جميعهم مخالفون لنظام الإقامة، قاموا بسرقة مركبة واستخدامها في تنفيذ جرائمهم المتمثلة بسرقة القواطع الكهربائية والنحاسية لمباني تحت الإنشاء، وبيعها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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