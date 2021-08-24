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حمادة أنور: مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي

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حمادة أنور: الزمالك مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي حمادة أنور: مش مستني غياب كشري ليفوز على الإنتاج الحربي

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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي السابق، أن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كانوا على قدر المسؤولية خلال المباريات الماضية.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «لاعبو الزمالك كانوا على قدر المسؤولية في المباريات الماضية، حيث نجحوا في تحقيق الفوز في 5 مباريات متتالية وتخطوا مباريات صعبة».

وأضاف: «لاعبو الإنتاج الحربي ليس لديهم أي دوافع في مباراة اليوم، بعدما تأكد هبوط الفريق إلى القسم الثاني»، مضيفًا: «الزمالك مش مستني غياب أحمد كشري عشان يفوز على الإنتاج الحربي، الإنتاج هبط وكشري يتولى تدريب الفريق».

وأوضح: «كشري، وهو موجود على الخط، خسر من الزمالك، ومن العديد من الفرق، وكان يرغب في الرحيل من تدريب الفريق بسبب سوء النتائج».

وطالب حمادة أنور، لاعبي الزمالك بالهدوء وعدم استعجال تحقيق الفوز مثلما حدث في مباراة سيراميكا كليوباترا الماضية.

يُذكر أن الزمالك يحتاج للفوز على الإنتاج الحربي، لكي يضمن التتويج ببطولة الدوري للمرة الـ13 في تاريخه.

المصرى اليوم

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