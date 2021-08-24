فوز 22 لاعباً بـ8 طرازات فى بطولة الجمهورية للقوارب الشراعية بالإسكندرية (صور)

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أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الجمهورية للقوارب الشراعية والتى أقيمت فى منطقة الميناء الشرقية ونظمها نادى اليخت المصرى بإشراف الاتحاد المصرى للشراع والانزلاق على الماء برئاسة المهندس عمرو أبو السعود، نتائج المسابقة التى اختتمت المرحلة الاولى منها اليوم بفوز 22 لاعبا ولاعبة فى 8 طرازات .

وقال علي البارودي، رئيس لجنة الإعلام بالنادى، أنه بعد منافسة قوية من 70 لاعب ولاعبة من اندية مصر المختلفة شهدها الميناء الشرقي بالاسكندرية ، اختتمت اليوم الثلاثاء فعاليات المرحلة الأولى لبطولة الجمهورية للقوارب الشراعية ، وجاءت النتائج كالتالى، طراز قوارب الاوبتمست : الأول اللاعبة كرمة وليد محمد من نادي اليخت المصري بالإسكندرية، والثاني اللاعبة ملك طنبولي من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، والثالث اللاعب سيف محمد سعيد ايضا من نادى اليخت المصري بالإسكندرية.

وطراز قوارب ليزر ريديال : الأول اللاعب عمر وائل محفوظ من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، الثاني اللاعب محمود الطنبولى من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، الثالث اللاعب محمد وائل محفوظ ايضا من نادى اليخت المصري بالإسكندرية.

ألواح شراعية طراز تيكنو بلس تحت 19 سنه : الاول اللاعب وائل إبراهيم شامل من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، الثانى اللاعب حمزة اسامة من نادى كشافة القاهرة، الثالث اللاعب علي إبراهيم شامل من نادى اليخت المصري بالإسكندرية.

ألواح شراعية طراز RSX : الاول اللاعب مؤمن معروف من نادى كشافة الجيزة، الثاني اللاعب علي ممدوح سلطان من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، الثالث اللاعب محمد مجدي محمد من نادى كشافة الجيزة.

طراز قوارب ليزر 4.7 ، الأول اللاعبة جانا محمد شعلان من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، والثاني اللاعب عبد الرحمن خالد طه من نادي هيئة قناة السويس بالاسماعيليه، والثالث اللاعبة رانيا ابراهيم عمران من نادى اليخت المصري بالإسكندرية.

ألواح شراعية طراز تكنو تحت 15 سنة، الاول اللاعب علي ابراهيم شامل من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، والثاني اللاعب اياد رجائي محمد من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، والثالث اللاعب يحي صالح الجندي من نادى كشافة القاهرة.

طراز قوارب ليزر استاندرد، الاول اللاعب محمد منصور محمد من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، والثاني اللاعب مروان احمد شعراوي من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، والثالث اللاعب محمد حسام الدين فوزي من نادى هيئة قناة السويس بالاسماعيليه.

ألواح شراعية طراز تكنو تحت 12 سنة، شارك فيها فقط لاعبين، هما الأول اللاعب سيف محمد سعيد من نادى اليخت المصري بالاسكندرية، والثاني اللاعب عصام عمرو علوي من نادى اليخت المصري بالإسكندرية.