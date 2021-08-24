فاوتشي: بإمكان أمريكا السيطرة على كوفيد بحلول الربيع إذا اتسع التطعيم

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قال خبير الأمراض المعدية الأمريكي البارز الدكتور أنتوني فاوتشي اليوم الثلاثاء إن بإمكان الولايات المتحدة السيطرة على كوفيد-19 بحلول مطلع العام المقبل إذا اتسع نطاق التطعيمات.

جاء تصريحه بعد يوم من إعلان شركة فايزر أنها حصلت على الموافقة الكاملة على لقاحها من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بجانب احتمال صدور موافقات مماثلة على لقاحات أخرى في الأسابيع المقبلة.

وقال فاوتشي في عدد من المقابلات التلفزيونية إن الموافقة الكاملة من إدارة الغذاء والدواء على لقاح فايزر-بيونتك تمهد الطريق أمام تلقي مزيد من الناس التطعيم مع الموافقة الكاملة على لقاحي شركتي مودرنا وجونسون اند جونسون خلال الأسابيع المقبلة والموافقة على تطعيم من هم أصغر سنا ربما في الخريف.

وقال في مقابلته مع قناة (إن.بي.سي) التلفزيونية «إذا طعمنا الأغلبية الساحقة من الثمانين إلى التسعين مليون شخص الذين لم يتلقوا التطعيم إلى الآن، أو ما زالوا مترددين أو لم تأت فرصة تطعيمهم، سيكون باستطاعتنا رؤية الضوء في نهاية النفق».

وقال لقناة (إم.إس.إن.بي.سي) «يمكن أن نقلب هذا الوضع رأسا على عقب.»