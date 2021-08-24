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قيس سعيد: «البرلمان خطر على الدولة.. هناك فصول تُمرّر بـ150 مليون وأخرى تُحذف خدمة للوبيات»

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قيس سعيد: «البرلمان خطر على الدولة.. هناك فصول تُمرّر بـ150 مليون وأخرى تُحذف خدمة للوبيات» قيس سعيد: «البرلمان خطر على الدولة.. هناك فصول تُمرّر بـ150 مليون وأخرى تُحذف خدمة للوبيات»

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قال رئيس تونس قيس سعيّد، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان خطر على الدولة مصرحا بأن المؤسسات السياسية بالشكل الذي كانت تعمل به تمثل خطرا جاث على الدولة.

وأضاف سعيد خلال اللقاء الذي جمعه بوزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد، أن النصوص القانونية في تونس جميلة جدا وفي منتهي الجمال ولكن كلما ازداد نص إلا وازداد معه لص .

وأبرز رئيس الجمهورية أنه في بعض الأحيان قام البرلمان بحذف نص قانوني خلال 5 دقائق لأنه لا يتماشى مع مصالح اللوبيات، مؤكدا أن تونس لكل التونسيين حتى يعيشون بكرامة وليست بلاد اللوبيات وفق تعبيره.

وشدد رئيس الدولة على أن بعض الفصول القانونية تمرر بمقابل مالي «التصويت على الفصول يصل إلى 150 مليون» ولفت إلى أنه عندما يتم رفع الجلسة في البرلمان للتشاور يتم التشاور مع اللويبات حسب قوله.

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