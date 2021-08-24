أبرزها السرطان.. استشاري: السمنة سبب رئيسي للإصابة بــ44 مرضا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن السمنة مرض مُسبب للإصابة بـ44 مرضا، مشيرة إلى ضرورة العمل على خفض الوزن للوقاية من تبعات ما بعد السمنة.

وتابعت "سهيل"، خلال لقائها مع الإعلاميين مدحت إسماعيل وحمدي عباس، ببرنامج "أوفر وايت"، المذاع على فضائية "mix"، مساء الثلاثاء، أن السمنة مُسببة للإصابة بالضغط وأمراض القلب وتصلب الشرايين، والدهون على الكبد، ومشاكل في العظام، ومؤخرًا أثبتت الدراسات الحديثة بأن السمنة تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

ولفتت إلى أن السمنة صنفت عالميًا على أنها مرض، وهذا دليل على خطورتها، موضحة أن مصر والدول العربية تتصدر الإحصائيات الدولية في السمنة، مضيفة أن 49% من الشعب المصري يعاني من مرض السمنة.