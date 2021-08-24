زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الإنتاج الحربي

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سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم للزمالك في مرمى الإنتاج الحربي في المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، في الدقيقة السادسة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وحمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٧٦ نقطة وذلك بعد مرور ٣٢ جولة من عمر البطولة.