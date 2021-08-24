سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم للزمالك في مرمى الإنتاج الحربي في المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، في الدقيقة السادسة.
بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد أبوجبل وحمزة المثلوثي ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأشرف بن شرقي وسيف الدين الجزيري.
ويحتل فريق الزمالك المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٧٦ نقطة وذلك بعد مرور ٣٢ جولة من عمر البطولة.
زيزو يسجل الهدف الأول للزمالك في شباك الإنتاج الحربي
سجل أحمد سيد زيزو هدف التقدم للزمالك في مرمى الإنتاج الحربي في المباراة المقامة بينهما باستاد الدفاع الجوي في الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري، في الدقيقة السادسة.