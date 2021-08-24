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رئيس جامعة بنى سويف يعلن بدء الدراسة بمركز التعلم المدمج منتصف أكتوبر

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رئيس جامعة بنى سويف يعلن بدء الدراسة بمركز التعلم المدمج منتصف أكتوبر رئيس جامعة بنى سويف يعلن بدء الدراسة بمركز التعلم المدمج منتصف أكتوبر

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن بدء الدراسة بمركز التعلم المدمج منتصف أكتوبر القادم جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة مركز التعلم المدمج بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد عباس مدير المركز، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات منها، إعلان نتائج امتحانات دور يوليو، ومناقشة الأجندة الدراسية لدور تسجيل سبتمبر وامتحانات فبراير 2022 وعدد من الامور المتعلقة بشئون الدارسين ببرامج المركز المختلفة.

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