الجزائر تبعث برسالة طمأنه بشأن ملف سد النهضة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، اليوم الثلاثاء رسالة طمأنه فيما يخص ملف سد النهضة، مشيراً أن مجهودات حل أزمة سد النهضة ما زالت متواصلة.

وقال العمامرة اليوم: «واجب الجزائر تجاه الأشقاء في مصر والسودان وإثيوبيا، كان العمل بشجاعة على مساعدة جميع الأطراف للوصول إلى حالة عادية تسمح للجميع بالاستفادة من المياه بشكل شفاف وعادل».

وتابع وزير الخارجية الجزائري بالقول، إن «مجهودات حل أزمة سد النهضة ما زالت متواصلة.

وفيما يخص الملف الفلسطيني دعا وزير الخارجية الجزائري، إلى «مراجعة هيكلية أساسية» لتحديد أدنى مستوى ممكن للتضامن مع فلسطين.

وقال العمامرة، في مؤتمر صحفي: «الجامعة العربية تتطلب مراجعة هيكلية أساسية، لتحديد أدنى مستوى ممكن للتضامن مع فلسطين، فهناك من يعتقد أن إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل يمكنه تحقيق أمور إيجابية للشعب الفلسطيني».

وأضاف أن ذلك «عكس الجزائر التي تعتقد أن الحل الوحيد لدعم الشعب الفلسطيني هو دعم مخرجات قمة بيروت سنة 2002».

وترفض معظم الدول العربية منذ عقود إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل إلا بعد التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية التي أقرت في القمة العربية ببيروت عام 2002.

ربطت المبادرة إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل، بانسحاب الأخيرة من جميع الأراضي العربية المحتلة عقب حرب الخامس من يونيو 1967.

وحول الوضع في أفغانستان، قال العمامرة إن «الشعب الأفغاني يتطلع للحرية، وما يحدث هناك يتطلب التقيد باحترام القانون الدولي، وعلى الجميع العمل للاستجابة لتطلعات الشعب الأفغاني التواق للسلم»، مضيفا: «نتمنى للشعب الأفغاني أن يتجاوز المحنة».

سيطرت حركة طالبان، في 15 أغسطس الجاري، على العاصمة الأفغانية كابول، بعد هروب الرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني، وعدد من المسؤولين إلى خارج البلاد.