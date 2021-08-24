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خالد عكاشة: حياة كريمة تقدم حلولا جذرية على الأرض

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خالد عكاشة: حياة كريمة تقدم حلولا جذرية على الأرض خالد عكاشة: حياة كريمة تقدم حلولا جذرية على الأرض

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قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن دراسة أجراها المركز توصلت إلى أربع محاور تجعل حياة كريمة، حالة متكاملة من التخطيط والتنفيذ والدعم والمتابعة، وهذا يدل على أنها خطة الدولة الاستراتيجية بالفعل.

وأضاف العميد خالد عكاشة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن حياة كريمة تعتبر تلخيص وافي لخطة عمل الدولة المصرية التي بدأت في 2013 ولم تنته حتى الآن، مشيرًا إلى أن تنفيذ المشروعات على الأرض يسير بشكل إيجابي للغاية، وهناك محاور يتم اقتحامها لأول مرة في تاريخ .

وتابع مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن حياة كريمة تقدم حلول جذرية على الأرض، وتنسف كل ما كان يعيق تحرك الدولة المصرية، مضيفًا أن الدراسة التي أجرها المركز لها أكثر من محور، ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة موقع المركز الإلكتروني.

وأردف العميد خالد عكاشة أن حياة كريمة خطة طموحة تستهدف الوصل بمصر خلال 2030 إلى منطقة مختلفة تمامًا، لافتًا إلى أن الدولة تتجهز لعبور تلك الفترة الزمنية وهي تنظر إلى قدراتها وحجم التطوير الذي استطاعت تحقيقه.

المصرى اليوم

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