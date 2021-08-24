حلمي النمنم: الإرهابية استهدفت المناطق المهمشة.. وحياة كريمة غيرت المفاهيم

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قال الكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الإخوان جزء من إستراتيجية الإرهاب بشكل عام، لأنهم يستهدفون المناطق المهمشة، وينتشرون في الأماكن العشوائية، لافتًا إلى أن القرى المصرية في القرن الأخير تم تجاهلها وتهميشها فأصبحت مرتعًا للمتطرفين.

وأضاف حلمي النمنم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، في كل قرية كان يوجد صندوق للإخوان لجمع التبرعات من أجل بناء العيادات والمستشفيات، بأموال الآخرين، ويقومون على إدارتها، ويدفعون مرتبات كبيرة للموظفين تفوق المرتبات الحكومية، مشيرًا إلى أنه بتلك الطريقة يسيطرون على مفاصل القري، من خلال استقطاب سكانها بتوفير بعض الخدمات لهم وهي في الأساس من أموالهم.

وتابع وزير الثقافة الأسبق، لو أجريت دراسات احصائية عن الذين كانوا معتصمين في رابعة، سنلاحظ أنهم من الأرياف والمحافظات النائية، مضيفًا أن الرئيس السيسي ينتبه جيدًا لهذا الأمر، وبدأت القيادة السياسية في تطوير العشوائيات.

واستطرد الكاتب حلمي النمنم أن الإخوان استغلوا إهمال الدولة لبعض مهامها- في الفترات السابقة- واحتلوا العيادات والمعاهد الدينية في القري المصرية البسيطة، ودخلوا في ابتزاز الحكومة والحزب الوطني، بواسطة هيمنتهم على القرية الصغيرة، مشيرًا إلى أنه كان من الصعب على حسن البنا الذي لم ينل قسطًا كبيرًا من التعليم، استقطاب ساكني المدن، لذا توجه إلى ضم أعضاء من القرية لبساطة أهلها.

وأردف وزير الثقافة الأسبق أن المواطن في النهاية يريد من يكون معه في الشارع، لافتًا إلى أنه طوال القرن الأخير كان هناك شعورًا لدي المفكرين بأن الصعيد والقرى مهمشة عمدًا.

وأضاف حلمي النمنم أنه لأول مرة في تاريح مصر يتم الاهتمام بالقرى والنجوع والمحافظات ونزول الحكومة بثقلها لتقول نحن هنا حيث يكون المواطن، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون القيادة السياسية بجوار المواطن داخل مصر وخارجها مثلما حدث بالأمس مع البعثة المصرية في كابول.

وتابع وزير الثقافة الأسبق أن شكوى الفلاح البسيط من فرعون كان بسبب التركيز على الحكم المركزي وتجاهل الأقاليم، وهكذا أيضا إبان فترة حكم المماليك، مضيفا أن حياة كريمة غيرت تلك المفاهيم، كما تعتبر أهم المشروعات المصرية على الاطلاق.

وقال حلمي النمنم نحن نريد للريف المصري ألا يكون طاردًا للسكان، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية، كي يشعر المواطن بأن ما يقدم لسكان القري يمكنه الحصول عليه في قريته الصغيرة.