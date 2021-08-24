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طالبان تستولي على بعض مباني الأمم المتحدة في أفغانستان وتقيد الحركة

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طالبان تستولي على بعض مباني الأمم المتحدة في أفغانستان وتقيد الحركة طالبان تستولي على بعض مباني الأمم المتحدة في أفغانستان وتقيد الحركة

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جاء في تقرير داخلي للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن مقاتلي طالبان استولوا على بعض مجمعات الأمم المتحدة في أفغانستان وأنهم فتشوا ونهبوا المكاتب وطلبوا من الحراس في إحدى الحالات تقديم وجبات لقائد ورجاله.

وكتبت إدارة السلامة والأمن بالأمم المتحدة في تقرير تقييم المخاطر المؤرخ 21 أغسطس آب «نصحتنا طالبان أيضا بالبقاء في مجمعنا ’حفاظا على سلامتنا’ وهو ما يعني طلب الإذن منهم قبل التفكير في مغادرة المكان».

وقال التقرير إن طالبان غير متسقة في تعاملها مع العاملين في الأمم المتحدة وإن بعض الأفغان العاملين فيها تم منعهم من دخول بعض مباني المنظمة الدولية.

ولم ترد طالبان إلى الآن على طلب لرويترز للتعليق على تقرير الأمم المتحدة الأمني. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن الحركة تريد علاقات دبلوماسية مع الدول الأخرى وتريد أن تبقى السفارات الأجنبية فيها مفتوحة.

وكان للأمم المتحدة نحو 3000 موظف أجنبي و3000 موظف أفغاني عندما استولت طالبان على السلطة يوم 15 أغسطس آب. وبدأت المنظمة الدولية في إجلاء نحو مئة منهم إلى قازاخستان لمواصلة العمل من هناك.

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