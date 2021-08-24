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طبيب الأهلى يكشف أسباب غياب محمد الشناوى عن مباراة الجونة

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طبيب الأهلى يكشف أسباب غياب محمد الشناوى عن مباراة الجونة طبيب الأهلى يكشف أسباب غياب محمد الشناوى عن مباراة الجونة

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قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن غياب الحارس محمد الشناوي، كابتن الفريق، عن مباراة الجونة في الدوري الممتاز يأتي بسبب معاناة اللاعب من الإصابة بنزلة معوية.

وأضاف أن الشناوي خضع لفحوصات طبية أثبتت عدم قدرته على خوض المباراة، وتم منحه بعض الأدوية اللازمة حتى يتخلص من آلام المعدة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التاسعة من مساء اليوم، الثلاثاء، نظيره فريق الجونة باستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض فريق الأهلي مرانه الأخير بالقاهرة عصر أمس، الاثنين، قبل التوجه للغردقة لخوض مباراة الليلة بملعب الجونة.

ويدخل الأهلي مباراة الجونة وفي رصيده 72 نقطة جمعها على مدى 32 جولة، بعدما حقق الفوز في 21 مباراة على حساب كل من: « المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- - إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة- سيراميكا- إنبي- المصري».

وتعادل الأهلي في 9 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي- الإسماعيلي- طلائع الجيش»، وخسر في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.

المصرى اليوم

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