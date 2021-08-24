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أحمد أبومسلم: بواليا «اتحرق» في الأهلي

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أحمد أبومسلم: بواليا «اتحرق» في الأهلي أحمد أبومسلم: بواليا «اتحرق» في الأهلي

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أكد أحمد أبومسلم، نجم الأهلي السابق، أن الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتحمل مسئولية تراجع مستوى الكونغولي والتر بواليا، مهاجم الفريق.

وقال أحمد أبومسلم، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«والتر بواليا، مهاجم مميز للغاية، ولكنه (اتحرق) بعد إنتقاله من الجونة للأهلي، بسبب اعتماد موسيماني عليه بشكل أساسي بعد انضمامه للفريق الأحمر».

وأضاف :«بواليا، بعد انتقاله للأهلي كان عليه ضغوطات كبيرة،أثرت بالسلب على مستواه الفني»، مضيفًا :«مش أي لاعب يستطيع اللعب تحت ضغط، لذلك كان من الأفضل أن لا يقوم الجهاز الفني بالدفع بواليا في التشكيل الأساسي، بعد انضمامه للفريق، وأن يشارك اللعب في أجزاء من المباريات».

يُذكر أن الأهلي سوف يلتقي مع الجونة، مساء الثلاثاء، على ستاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الـ33 من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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