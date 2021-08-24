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النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية

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أكدت أن المتهم يجب أن يوقع على أقواله بعد تلاوتها عليه

النيابة العامة: محضر التحقيق يفتتح ببيان اسم المحقق والكاتب وكل أطراف القضية

أوضحت النيابة العامة أن محضر التحقيق يُفتتح ببيان اسم المحقق ووظيفته واسم الكاتب والمترجم -إن وجد- وكل من حضر من أطراف القضية، ومكان تحرير المحضر، ويومه وتاريخه والتهمة المنسوبة إليه، وتُدون إجابة المتهم كما نطق بها، ويسوغ توثيق إجراءات التحقيق والاستجواب بالصوت والصورة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: "يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق، أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به، ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال".

وتابعت: "للمحقق أن يواجه بغيره من المتهمين أو الشهود، ويوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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