"الأهلي" يستضيف "ضمك" لتعديل المسار و"الحزم" في ضيافة "الرائد"

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في افتتاح الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تستأنف الأربعاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم؛ حيث تقام مباراتان ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

الرائد - الحزم

تقام المباراة في تمام الساعة السابعة وخمس دقائق على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

يدخل الرائد المباراة وفي جعبته ثلاث نقاط من مباراتين، فاز في واحدة وانهزم في أخرى، فيما يدخل الحزم المباراة ورصيده نقطتان من تعادلين.

الأهلي - ضمك

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يدخل الأهلي المباراة بغية تعديل المسار؛ حيث فشل الفريق حتى الآن في تحقيق أي فوز؛ إذ يملك نقطتين حتى الآن في رصيده.

ضمك يدخل المباراة ورصيده ثلاث نقاط من فوز وهزيمة.