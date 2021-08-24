استشاري تغذية محذرًا: أدوية التخسيس تُصيب بالاكتئاب والرعشة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن 99.9% من أدوية التخسيس سُحبت من الأسواق بسبب الأعراض الجانبية، مشيرًا إلى أن قفل الشهية من خلال الجهاز العصبي أمر صعب، خلاف أن هذه الأدوية تؤدي إلى الإصابة بالاكتئاب أو الإصابة بالرعشة.

وتابع «غزالي»، خلال حواره ببرنامج «سفرة هنية»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن السمنة عبارة عن وزن دهون زائد في الجسم، وهناك معادلة بسيطة من خلال الوزن بالكيلو جرام مقسوم على مربع الطول بالمتر، لمعرفة الشخص إذا كان مصابا بالسمنة أو لا، فإذا كان الناتج من 25 لـ30، فهذا يعني أن الشخص مصاب بالسمنة، وإذا كان أقل من ذلك فهذا يعني عدم الإصابة بالسمنة.

ولفت إلى أن السمنة بوابة للإصابة بـ70 مرضا، خلاف أنها تنعكس بشكل سلبي على الشكل، موضحًا أن المرأة كلما ارتفع مستواها المادي والثقافي، ينخفض وزنها، أما الرجال فلا يهتمون بهذا الأمر، معقبًا: «الراجل بيهتم برصيده في البنك، ولكن السيدات تهتم بجمالها ووزنها».