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قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن العاملة المصرية كانت تترقب قرار السعودية بشأن الدخول إلى أرضيها بعد التعطيم بجرعتين ضد فيروس كورونا؛ موضخا أنه لدينا العديد من العمالة التي تلقت جرعتي لقاح كورونا وتريد العودة إلى السعودية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، الذي يقدمه الإعلامي «أحمد موسى»،: «كل من تلقي اللقاح في السعودية له حق الدخول والخروج من إلى المملكة»، لافتا إلى أن كل من يريد العودة إلى السعودية عليه أن يثبث من خلال «بي سي ار»، أنه خاليا من الفيروس.

وأضاف أن العزل المنزلي في السعودية لمدة 7 أيام لأي شخص عائد من أي دولة وذلك ضمن الاجراءات الاحترزاية؛ مشيرا إلى أن الغرامات شديدة وتصل إلى الترحيل في حالة مخالفة الاجراءات .