نقيب الفلاحين يكشف عن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية بعد 30 عاما

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قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن الزيادة السكانيه الرهيبه تلتهم كل تقدم في القطاع الزراعي.

وأضاف نقيب الفلاحين، إن الزيادة السكانيه تسير بسرعة الضوء بينما التوسع الزراعي يمشي بسرعة السلحفاة، لافتا إلى أن عدد سكان مصر حاليا يزيد عن 102 مليون نسمه، وتلد نساء مصر كل يوم 5 آلاف مولود تقريبا، وبهذا المعدل فإن عدد سكان مصر بعد 30 عامًا اذا استمر بنفس معدل الانجاب سيصل إلى ما يقارب 200 مليون نسمة، في الوقت الذي أصبحت فيه الرقعه الزراعيه بمصر 9.4 مليون فدان بما يعادل 350 متر لكل فرد تقريبا.

وكانت الرقعه الزراعيه 8.9 مليون فدان عام 2014 فرغم الجهود الجبارة للدوله المصريه لزيادة الرقعه الزراعيه والمشاريع القوميه العملاقه في هذا الاتجاه والعمل بكل قوة في سبيل منع التعديات على الأراضي الزراعيه والحفاظ على الرقعه الزراعيه لم تزد الرقعه الزراعيه خلال ال 7 سنوات الماضية سوى 500 ألف فدان.

وأشار نقيب الفلاحين ان تاثير الزياده السكانيه الكبيره بدون زيادة مماثله للرقعه الزراعيه والانتاج الزراعي سيكون مدمر للدولة وسيأكل كل انجاز وتتزايد نسبة البطاله ولن يشعر المواطن المصري باي تحسن في معيشته، مطالبا شباب الفلاحين بالكف عن العادات والتقاليد القديمه وفكرة العيال عزوه، فلم تعد قوة العائلات تقاس بعدد الأفراد ولم يعد الأبناء يساهمون في أعمال الحقل كما كان قديما، حيث حلت الآلات والمعدات الزراعية المتطوره محل الكثير من الأيادي الزراعيه العامله وتمكنت طرق الري الحديثه وطرق الزراعه الحديثه من تقليص دور العامل البشري.

وأوضح «أبوصدام» أنه بالرغم من زيادة الإنتاج الزراعي نحو14 مليون طن عام 2014 إلى نحو 26 مليون طن هذا العام، إلا أن ذلك لم يظهر أثره على أرض الواقع كما ينبغي حيث تلتهم الزياده السكانيه كل انجاز ومازالت أسعار المنتجات الزراعية مرتفعه وفوق طاقة المواطن البسيط.

واكد «أبوصدام» أن مصر دوله جافه محدودة الموارد المائيه مما يجعل الاتجاه إلى التوسع الافقي في الرقعه الزراعيه أمر بالغ الصعوبه وباهظ التكاليف وتعرقل التغيرات المناخيه الغير ملائمه التوسع الراسي بزيادة انتاجية الرقعه الزراعيه، بما يؤكد ان تنظيم النسل والحد من تزايد اعداد المواليد هو الحل الافضل والممكن للحفاظ على الدوله المصريه من الانهيار والمساهمه في خلق جيل يتمتع بعيشه ادميه تليق بحجم ومكانة مصر الدولية.