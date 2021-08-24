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المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق

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المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق المحكمة الموريتانية العليا تؤكد قرار سجن الرئيس السابق

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أكدت المحكمة الموريتانية العليا، اليوم الثلاثاء، قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز في السجن، إثر «مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة».

ورفضت المحكمة الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.

وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا قد طلبت جلسة استثنائية للغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا، تهدف إلى «النظر في الطلبات التي سبق لفريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز أن تقدموا بها، ورفضت على مستوى قطب التحقيق وغرفة الاتهام، وتم تعقيبها أمام الغرفة الجزائية لدى المحكمة العليا».

ويوجد ولد عبدالعزيز منذ يونيو الماضي في سجن خاص بالعاصمة نواكشوط، وذلك بعد أن اتهمه قاضي التحقيق بعدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.

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