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للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

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للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك للمرة الأولى.. امرأة في منصب حاكم ولاية نيويورك

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أدت كاثي هوكول اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك ووعدت بتغيير المناخ السياسي في الولاية والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم.

وتولت هوكول المنصب صباح اليوم في أعقاب فضيحة جنسي دفعت سلفها في المنصب آندرو كومو إلى الاستقالة.

كان كومو قد قال في تصريحات علنية ختامية أدلى بها أمس الاثنين إن التحقيق الحكومي الذي خلص إلى أنه تحرش جنسيا بنساء كن يعملن لحسابه كان ظالما.

وبذلك تصبح هوكول، وهي من الديمقراطيين وولدت في مدينة بافالو وبلغت سن 63 عاما هذا الأسبوع، الحاكمة السابعة والخمسين للولاية الأمريكية.

المصرى اليوم

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