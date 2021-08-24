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بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان

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بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان بايدن أبلغ مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان

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أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، مجموعة السبع بإمكانية تمديد مهمة الولايات المتحدة في أفغانستان، إلى ما بعد الموعد المحدد سابقا وهو 31 أغسطس، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».

ويأتي ذلك بعد أن قال مسؤول أمريكي لشبكة CNN إن الرئيس جو بايدن أقر توصية البنتاغون بالالتزام بموعد الانسحاب من أفغانستان في 31 أغسطس، وتأكيد البنتاغون وعدد من القادة الذي شاركوا في مجموعة السبع ومن بينهم المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن لا تمديد للموعد النهائي لعمليات الإجلاء من كابل.

وتنفذ إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ يوم 30 أبريل عملية واسعة لانسحاب قوات الولايات المتحدة من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما أتاح لحركة «طالبان» المتشددة بسط سيطرتها على معظم أراضي البلاد بما في ذلك العاصمة كابل.

وتزامنا مع ذلك تسير الولايات المتحدة رحلات جوية لإجلاء المواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع واشنطن وحلفائها خلال الحملة العسكرية الغربية في البلاد.

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