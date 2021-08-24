هيئة الدواء تعلن انتهاء تدريب 3660 صيدلي كمنحة مجانية بـتكلفة 9 ملايين جنية

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أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء محاضرات برامج مبادرة الرعاية الصيدلية- ممارسة دوائية متميزة- 100 مشروع تطويري (للأفراد) والمرحلة الأولى التمهيدية للمؤسسات، وذلك بمشاركة 3660 صيدلي من خلال ثمانية برامج تدريبية، بتكلفة مالية تقدر بتسعة ملايين جنيه مصري تقريباً كمنحة مجانية من هيئة الدواء المصرية، وبمشاركة محاضرين من خبراء الصيدلة في الإدارة العامة للممارسات الدوائية والصيدلية بهيئة الدواء المصرية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية والخبراء المتخصصين في الممارسات الصيدلية بالمؤسسات الصحية الرائدة بمصر.

تهدف المبادرة إلى تطوير الخدمات الصيدلية بمختلف المؤسسات الصحية بتأهيل الصيادلة وتطوير دورهم الحيوي، مما ينعكس على سلامة وأمان المرضى، وقد اشتملت البرامج على 90 محاضرة امتدت على مدار 38 يوم تدريبي، كما بلغت مشاهدات المحاضرات والمادة التعليمية على قناة مبادرة الرعاية الصيدلية الرسمية أكثر من 75 ألف مشاهدة حتى نهاية يوليو 2021، وتراوحت نسبة اجتياز البرامج بنجاح بين 78% و91%.

وتضمنت مبادرة الرعاية الصيدلية البرامج التالية: «حوكمة استخدام مضادات الميكروبات – للصيادلة الأفراد وصيادلة المؤسسات، جودة الرعاية الصحية – (حوكمة استخدام مضادات الميكروبات) – لصيادلة المؤسسات الصحية، الصيدلة الإكلينيكية في تخصص الرعاية مركزة (كبار) للصيادلة الأفراد وصيادلة المؤسسات، جودة الرعاية الصحية ـــ (الصيدلة الإكلينيكية في تخصص الرعاية مركزة (كبار) لصيادلة المؤسسات الصحية، الممارسات الدوائية في تخصص الأورام للصيادلة الأفراد وصيادلة المؤسسات، جودة الرعاية الصحية ـــ (الممارسات الدوائية في تخصص الأورام) لصيادلة المؤسسات الصحية، تأهيل الصيادلة للممارسات الدوائية وتطوير دورهم داخل المستشفيات للأفراد، التثقيف الدوائي للأفراد».

وتم عمل استبيان لآراء الصيادلة المشاركين بالبرامج حيث بلغت نسبة الرضا ما بين 91 % إلى 93%، وعن الموضوعات التي تم تناولها بالبرامج ذات الصلة بمجال العمل الصيدلي بنسبة 83% إلى 88% مما يضمن الارتقاء بمستواهم الفني، كما عبروا عن رضاهم بأن المواد التدريبية كانت على قدر من الإفادة المهنية بنسبة 84% إلى 89%، وأكدوا أن الخبرات العملية التي تم اكتسابها على مدار فترة التدريب ببرامج المبادرة لها أهمية بالغة في مجال الرعاية الصيدلية بمقدار رضا وصل ل 87%.

كما أكدت الهيئة، على أهمية دور المبادرة في المساهمة في رفع كفاءة الصيادلة داخل المؤسسات الصحية وصيادلة المجتمع وتنمية مهاراتهم واكسابهم الخبرات اللازمة للعمل بالمنشآت الصحية وما له من مردود كبير على سلامة وأمان المريض وضمان الممارسة الصيدلية السليمة.

هذا وتستمر المرحلة الثانية من مبادرة الرعاية الصيدلية الخاصة بالمؤسسات الصحية وهي المرحلة التنفيذية والتي من خلالها يتم اختيار وتطبيق المشروعات التطويرية في مجال الرعاية الصيدلية.

يأتي ذلك في إطار دعم توجهات الدولة نحو تشجيع المبادرات الحكومية الخاصة بتنمية مهارات الموارد البشرية، وانطلاقاً من رؤية هيئة الدواء المصرية الخاصة بتطوير الممارسات الصيدلية.