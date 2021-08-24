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هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع

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هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع هاريس: قرار بايدن بالانسحاب من أفغانستان شجاع

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وصفت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قراره بالانسحاب من أفغانستان بـ«الشجاع والصحيح بإنهاء هذه الحرب».

وفي خطاب من سنغافورة، وصفت هاريس الوضع على أنه نتيجة اتخاذ القرار الصحيح من قبل الإدارة الحالية، دون الإشارة إلى سيطرة حركة «طالبان» السريعة على البلاد.

وقالت: «قبل أشهر اتخذ الرئيس بايدن القرار الشجاع والصحيح بإنهاء هذه الحرب لأننا حققنا ما ذهبنا إلى هناك من أجل القيام به»، مشددة على أن «الولايات المتحدة تركز على المهمة التي تقوم بها وهي إنشاء جسر جوي تاريخي يحدث في بيئة صعبة وخطيرة».

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