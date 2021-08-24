برنامج الأغذية العالمي: ملايين الأفغان على شفا المجاعة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي اليوم الثلاثاء إن ملايين الأفغان قد يواجهون المجاعة بسبب عوامل الصراع والجفاف وجائحة كورونا، داعيا الزعماء السياسيين إلى التحرك على وجه السرعة.

وأضاف لرويترز من الدوحة: «أفغانستان في مهب الريح بعد سنوات من الجفاف والصراع والتدهور الاقتصادي الذي تفاقم بسبب كوفيد.. زاد عدد من يقفون على شفا المجاعة الآن إلى 14 مليونا».

ويحذر برنامج الأغذية العالمي من كارثة إنسانية وشيكة الوقوع في أفغانستان إذا لم يتمكن البرنامج التابع للأمم المتحدة من جمع مبلغ 200 مليون دولار بحلول سبتمبر.

وتواجه أفغانستان خطر الانهيار الاقتصادي بعد أن قالت دول ومؤسسات أجنبية إنها ستمنع المساعدات وتحجب الاحتياطيات النقدية بعد أن سيطرت حركة طالبان الإسلامية على العاصمة كابول في 15 أغسطس الجاري.

وقال بيزلي إن المجتمع الدولي أصبح في مواجهة بعض من أصعب القرارات، محذرا من أن تتحول الحياة إلى «جحيم على الأرض» لشعب أفغانستان إذا ازداد الوضع الاقتصادي تدهورا.

وأضاف أن «شعب أفغانستان في حاجة للمساعدة الآن»، موضحا أن أعداد من يحتاجون لمساعدات برنامج الأغذية العالمي يمكن أن يتضاعف للمثلين إذا «أدار المجتمع الدولي ظهره للأفغان».

ومضى قائلا: «يتعين حسم حسابات السياسة بأسرع ما يمكن».

وعبر بيزلي عن قلقه البالغ وشكوكه العميقة إزاء إمكانية جمع المبلغ المطلوب، وقال إن البرنامج يأمل أن تساهم قطر ودول الخليج العربية الأخرى والولايات المتحدة.

وقال بيزلي إنه بدون هذا المبلغ، ستبدأ المواد الغذائية المخصصة لأفغانستان في البرنامج في النضوب الشهر المقبل، وستصبح حياة أربعة ملايين إنسان في خطر إذا لم يتم تجهيز المساعدات الغذائية لهم مسبقا قبل الشتاء.

وأضاف: «مبعث قلقنا الآن هو توفير المال».

وأشار بيزلي أيضا إلى أن طالبان قدمت ضمانات لبرنامج الأغذية العالمي بالسماح باستمرار وصول مساعدات البرنامج دون عوائق.

وقال: «إنهم متعاونون حتى الآن...»، مضيفا أن طالبان لا تفرض ضرائب على شاحنات نقل المساعدات.