رئيس «سيمنس»: ندعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين

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قال كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سيمنس» الألمانية للطاقة، إن شركته تسعى لنقل الخبرات والتكنولوجيا في مصر؛ للمساهمة في تنمية الصناعة المصرية.

وأضاف «بروخ»، خلال لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم في برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الثلاثاء، أن مصر وسيمنس تسعيان لبحث إمكانية إنتاج وتخزين ونقل وتداول الهيدروجين، مؤكدًا أن الشركة تدعم جهود الدولة المصرية لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين.

وتابع: نعمل على تطوير انتاج الطاقة في مصر، وشيدنا بنية تحتية في مصر من أجل انتاج الطاقة، ووقعنا العديد من الاتفاقيات من أجل تطوير صناعة الهيدروجين .

واستكمل: «الآن يمكننا الربط بين ذرات الهيدروجين والطاقة المتجددة، خاصة وأن الشركة تبذل مجهود في تدعم وتوسيع قطاع الطاقة المتجددة في مصر» .

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، حول تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سيمنس» الألمانية، والمهندس عماد غالي، العضو المنتدب لشركة سيمنس للطاقة-مصر، وعدد من مسئولي الشركة.