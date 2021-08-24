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بالأسماء.. قطع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة في القاهرة غدًا

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بالأسماء.. قطع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة في القاهرة غدًا بالأسماء.. قطع المياه 16 ساعة عن 13 منطقة في القاهرة غدًا

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق عين شمس الشرقية وشارع فريد سميكه ومتفرعاته وشيراتون والملتقى العربي والكلية الحربية والنزهة الجديدة بالكامل وميدان الحجاز ومتفرعاته ومنطقة جامع الفتح وميدان الإسماعيلية وتريومف ومنطقة الهايكستب«.

وأفاد بيان بأن ذلك لمدة 16 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الأربعاء وحتى الساعة الثانية صباح الخميس.

ويأتي قطع الخدمة نظراً لأعمال الصيانة الطارئة على خط 1500 مللى بشارع ترعة الجبل أمام موقف أتوبيس 43.

وستقوم الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، حال طلبها بعد الاتصال بالخط الساخن 125.

المصرى اليوم

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