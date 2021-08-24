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محافظ الشرقية يناقش سبل التعاون مع جهاز شؤون البيئة لمواجهة «السحابة السوداء»

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محافظ الشرقية يناقش سبل التعاون مع جهاز شؤون البيئة لمواجهة «السحابة السوداء» محافظ الشرقية يناقش سبل التعاون مع جهاز شؤون البيئة لمواجهة «السحابة السوداء»

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التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور مجدي الحصري رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة بمحافظتي الشرقية والإسماعيلية، لتهنئته بمهام منصبه الجديد، متمنياً له التوفيق وحسن الأداء والنهوض بمنظومة العمل داخل الجهاز، والتعاون مع المحافظة للعمل على الحد من تقليل الآثار الناتجة عن التلوث البيئي.

إطلع المحافظ على خطة عمل الجهاز خلال الفترة القادمة، حيث أشار رئيس الفرع إلى أن الجهاز يسعى إلى إدخال البُعد البيئي في جميع السياسات والخطط والبرامج القومية وسلوكيات المجتمع، ويعمل على حماية الموارد الطبيعية والتصدي للآثار الضارة للمتغيرات المناخية ،بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك خفض معدلات التلوث الحالية للحفاظ على الصحة العامة والإرتقاء بنوعية الحياة.

كما ناقش اللقاء سُبل التعاون المشترك بين المحافظة والجهاز لمواجهة ظاهرة السحابة السوداء، والتعرف على آليات العمل الجديدة للحد من التلوث وتقليل الأثار الناتجة عنه، للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أهمية دور جهاز شؤون البيئة في إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة وتنميتها ومتابعة تنفيذها، مؤكداً على ضرورة تفعيل دور إدارات التفتيش البيئي للتحقق من إلتزام المنشآت القائمة بالقانون، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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