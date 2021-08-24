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توتر في السويداء بعد هجوم استهدف قوات النظام السوري

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توتر في السويداء بعد هجوم استهدف قوات النظام السوري توتر في السويداء بعد هجوم استهدف قوات النظام السوري

جي بي سي نيوز:- أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت، بوقوع توترات ميدانية في محافظة السويداء، بعد هجوم استهدف قوات النظام السوري في بلدة أم ضبيب شمال شرق المحافظة.

وأشار المرصد إلى وقوع اشتباكات مع قوات النظام السوري، قبل أن تتمكن المجموعة المسلحة من اختطاف عنصرين من النظام، فيما أصيب أحد العناصر المهاجمة، مضيفا أن "المهاجمين من أقارب أحد متزعمي عصابات الخطف في السويداء، والذي اعتقل بعد إصابته قبل أيام، وتم نقله إلى سجن بالعاصمة دمشق".

وفي سياق متصل، ذكرت صحفة "السويداء24" بموقع "فيسبوك" أن "شخصا مدنيا من قرية طربا أصيب بطلق ناري في ساقه أيضا، بعد تعرضه لإطلاق نار من مجموعة مسلحة خطفت عنصري أمن، واتجهت بهما إلى قرية الطيبة".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "هناك مفاوضات داخل البلدة مع الجهة الخاطفة، للمطالبة بإطلاق سراح الشخص الذي تم توقيفه قبل أيام من الجهات الأمنية، بعد إسعافه إلى دمشق".

وكان أهالي بلدة المزرعة في ريف السويداء، عثروا صباح الجمعة، على جثة شاب مقتول ومعلق على سارية مدفع في البلدة، بعد اشتباك مسلح بين أبناء العشائر وحزب اللواء السوري.

عربي21

جي بي سي نيوز

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