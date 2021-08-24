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استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة

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استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة استشاري تقدم نصائح لتفادي الإصابة بالسمنة

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قالت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة لا بد أن يتناول الـ3 وجبات في الساعات النهارية، وعدم تناول الطعام بعد الساعة الثامنة مساءً، والحرص على تناول الخضروات، خاصة السلطة.

وتابعت «سهيل»، خلال حوارها مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن البيسليم يستمر في المعدة لمدة طويلة، ويؤدي إلى عدم شعور مريض السمنة بالجوع، وبالتالي يتناول مريض السمنة قدرًا أقل من الطعام، مما ينعكس على خفض وزنه.

ولفتت إلى أن هناك إمكانية لمنع مريض السمنة من السكريات، من خلال تناول نسبة مرتفعة من عشب الفولينك، كما أن شرب المياه بشكل كثير من شأنه أن يزيد معدل الحرق، وبالتالي يحدث خفض في الوزن خلال فترة قصيرة.

المصرى اليوم

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