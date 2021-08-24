طارق شوقي: «الطالب اللي جايب 70% بدراعه أفضل من اللي جايب 90%»

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ان حجم الجهد في تطوير منظومة التعليم رهيب، ولا يستحق العاملين على هذه النظام الهجوم من قبل البعض، معقبًا: «كان أسهل لدينا هو الاستمرار على النظام القدم، ولكننا نعمل على بناء الانسان المصري القادر على مواجهة المستقبل».

وتابع «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الطلاب الذين حصلوا على 70% في النظام الجديد، أفضل من الطلاب الذين كانوا يحصلون على 90%، معقبًا: «الـطلاب اللي جابوا 70% بدراعهم أفضل 100 مرة من الطلاب اللي جابوا 90% كاذبة»

وأشار إلى أن الدولة قامت بإعداد بنك المعرفة، لكي تتيح المعرفة للجميع، مشيرًا إلى أن ما أنفقته الدولة على المصادر الرقمية دليل على اهتمام الدولة بالتعليم.