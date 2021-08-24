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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأميركية «تفرض» أفغانا فارين من «طالبان» على دول آسيا الوسطى المجاورة حليفة موسكو.

وخلال زيارة إلى المجر قال لافروف إن الولايات المتحدة تسعى إلى «إقناع العديد من دول آسيا الوسطى» باستقبال أفغان عملوا سابقا مع القوات الأميركية في الدولة التي باتت تسيطر عليها حركة «طالبان».

وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي مع نظيره المجري في بودابست: «يقولون إنها (الإقامة) ستكون لأشهر قليلة لأنهم بحاجة للوقت لإصدار التأشيرات لهم». ولفت إلى أن «الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية خضعوا على الأرجح لتدقيق أمني صارم. لماذا تحتاجون الى شهرين آخرين لمنح هؤلاء الناس تأشيرة؟»، متهما الولايات المتحدة بعدم احترام دول آسيا الوسطى.

وبعد سيطرة «طالبان»، عبر نحو 1500 أفغاني إلى أوزبكستان المجاورة حيث يقيمون في خيم على مقربة من الحدود، وفق السفارة الأفغانية في طشقند.