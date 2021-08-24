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محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء

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محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء محافظ بورسعيد يؤكد على استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء

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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن استمرار حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء بمحافظة بورسعيد، مشيرا أن حى الجنوب برئاسة أحمد زغلف قاد حملة مكبرة لاستكمال إزالة التعديات، وقد أسفرت الحملة عن إزالة دور علوى بمنطقة البلاطة بجوار المحور في الكيلو ٣٨ على مساحة ٢٠٠ م، ومبنى منشأ حديثآ في الكيلو ١٤ بجوار المحور على مساحة ٣٠٠ م .

وأوضح «محافظ بورسعيد» أن جهود الأجهزة التنفيذية متواصلة للقضاء على كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة، خاصة بعد الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع ظاهرة التعدى على أراضى وممتلكات الدولة، مشددا على توقيع العقوبات على المخالفين واستمرار الحملات المكثفة لمنع انتشار التعدى والمخالفات .

محافظ بورسعيد : تنفيذ إزالة دور علوى بمنطقة البلاطة بجوار المحور فى الكليو 38ومبنى منشأ حديثآ فى الكيلو 14بجوار المحور
محافظ بورسعيد : تنفيذ إزالة دور علوى بمنطقة البلاطة بجوار المحور فى الكليو 38ومبنى منشأ حديثآ فى الكيلو 14بجوار المحور
محافظ بورسعيد : تنفيذ إزالة دور علوى بمنطقة البلاطة بجوار المحور فى الكليو 38ومبنى منشأ حديثآ فى الكيلو 14بجوار المحور

المصرى اليوم

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